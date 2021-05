Emergenza difesa Juve: la BCD non basta più. Almeno una rete presa nelle ultime 10 gare di A

vedi letture

L’ultima volta è successo due mesi fa: 2 marzo 2021, per trovare una Juventus immacolata bisogna andare a ritroso nel tempo fino alla partita casalinga con lo Spezia, quando i bianconeri vinsero 3-0 senza incassare gol. Da allora - sottolinea La Gazzetta dello Sport - nella porta difesa da Szczesny e Buffon si è sempre infilato almeno un pallone per 10 partite di fila di A. Più del numero complessivo delle reti subite (la squadra di Andrea Pirlo ha la seconda miglior difesa del campionato, solo l’Inter finora ha fatto meglio) preoccupa la scarsa solidità generale, soprattutto nel momento più delicato della stagione e con un calendario non troppo abbordabile (Milan e Inter in casa, Sassuolo e Bologna in trasferta).

Testa e tattica - Questione di attenzione dei singoli, di scarsa protezione della mediana ma anche di equivoci tattici (Pirlo è partito con la difesa alta per poi ripiegare su una squadra che preferisce difendere nella propria area). Sulla carta un reparto composto da Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral ha pochi rivali in Italia, eppure la squadra non ne ha beneficiato come ci si aspettava.