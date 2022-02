Empoli, Andreazzoli: "Orgoglioso della prestazione dei miei. Non raccogliamo quanto creiamo"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN: "La prestazione mi fa sorridere ed essere orgoglioso. Ho chiesto ai ragazzi di essere tali e quali al primo tempo e lo hanno fatto fino in fondo. Le situazioni non ci sono state favorevoli e quindi abbiamo dovuto sempre raschiare il barile. Ma ormai ci siamo abituati. Non riusciamo a raccogliere per quello che facciamo ma queste prestazioni ci danno sempre di più la convinzione che si può fare anche contro chi è più dotato di noi sempre che noi mettiamo dentro la gara quanto messo anche stasera. Quando ti confronti con una qualità del genere, è evidente che non puoi sperare di non pagare se poi non riesci ad ottenere quello che crei. A noi succede spesso ma sono convinto che la nostra strada è questa".

E' un po' preoccupato per la fragilità difensiva?

"E' sicuramente una fragilità. E' vero che abbiamo anche fatto il doppio delle reti che contraddistinguono la fascia a cui noi apparteniamo. E sono quelle che ci hanno portato dove siamo. A me interessa che la squadra si esprima. Poi le nostre fragilità le conosciamo ma conoscendo le nostre qualità andiamo per la nostra strada. E' evidente che i gol subiti sono tanti ma io credo che anche stasera la squadra, sotto l'aspetto difensivo, ha fatto un lavoro enorme contro una squadra super attrezzata".

La gara contro il Genoa?

"Credo che siamo già stati a Genova contro la Samp ed era una partita delicata come la prossima che ci aspetta. L'abbiamo affrontata con lo stesso piglio con cui abbiamo affrontato la Juve. E' successo solo una volta di essere appena al di sotto il livello di attenzione. Questa squadra ha dimostrato di presentarsi in campo al massimo delle nostre possibilità che non significa possibilità vincenti. Il nostro massimo di solito lo esprimiamo".

L'abbiamo vista parlare molto col quarto uomo sull'episodio Zurkowski-Rabiot.

"Non lo so ero lontano. Mi hanno detto che lo stavano esaminando e mi fido ciecamente. In quel punto lì ho preso un rigore contro la Juve Bennacer-Dybala e rispetto a quel parametro là quello di oggi era molto peggio. Facessi io l'arbitro darei di più alla mia squadra ma non è possibile (sorride ndr). Ripeto, mi fido ciecamente di quello che fanno e di chi è a operare. L'importante che si operi per migliorare le cose e non complicarle. E a volte si cerca di complicare la vita a chi va in campo. Mi sembra si faccia un po' di casino".