Chi è Erick Marcus, il talento brasiliano del Ludogorets che piace anche in Serie A

Il campionato bulgaro negli ultimi anni si è sempre dimostrato una porta d’accesso privilegiata - e per questo particolarmente trafficata - per l’arrivo in Europa di giovani calciatori brasiliani. Tra questi c’è il 2004 Erick Marcus, uno dei profili emergenti del Ludogorets. In Bulgaria dal 2024, le sue prestazioni hanno già attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui quelle di alcune società di Serie A, a maggior ragione visto che quest’anno ha ottenuto la cittadinanza bulgara che lo ha reso a tutti gli effetti un cittadino europeo. Resta da capire se questi interessi si tradurranno in contatti concreti e quali saranno le richieste del Ludogorets, che ha investito sul giocatore e lo ha legato al club con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Dal Vasco da Gama ai successi in Bulgaria

Cresciuto nel settore giovanile del Vasco da Gama, dove è arrivato nel 2016, Erick Marcus ha completato il proprio percorso in Brasile prima di approdare in Europa nel settembre 2024. Con la maglia del Ludogorets ha contribuito alla conquista del campionato, della Coppa nazionale e della Supercoppa bulgara nella stagione 2024/25, maturando anche esperienza nelle competizioni UEFA, tra Champions League ed Europa League. Anche i numeri confermano la sua crescita: nella stagione 2025/26 ha collezionato 53 presenze, realizzando 6 gol e servendo 7 assist. Complessivamente, con il Ludogorets ha raggiunto quota 95 presenze, 15 reti e 13 assist in tutte le competizioni.

Le caratteristiche tecniche

Si tratta di un esterno offensivo rapido, tecnico e abile nell’uno contro uno. Fa dell’accelerazione e della capacità di saltare l’uomo le sue armi migliori. Impiegato prevalentemente sulla corsia destra, può agire anche a sinistra o da seconda punta, offrendo diverse soluzioni tattiche grazie alla sua duttilità.