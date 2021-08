Eriksen ad Appiano, fra sorrisi e abbracci ai compagni. Il video del ritorno alla Pinetina

Tanti sorrisi, strette di mano, baci e abbracci. Con i compagni di squadra, vecchi e nuovi, col tecnico Simone Inzaghi e pure con i dirigenti, da Ausilio e Baccin a Zanetti. Tramite i propri profili social l'Inter ha condiviso un video col ritorno di Christian Eriksen al Suning Training Center. Il danese, nella giornata di oggi, è arrivato ad Appiano Gentile per salutare i compagni e conoscere il nuovo tecnico Inzaghi. Poi, a margine della seduta, una foto di gruppo col gruppo squadra al gran completo. In attesa di capire quale potrà essere il futuro sportivo, vedere Eriksen sorridente è già una bella notizia. In calce il video con le immagini da Appiano Gentile.