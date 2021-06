esclusiva Agostini: "Milan, via Calhanoglu ora tenere Diaz sarebbe un buon affare"

vedi letture

Il Condor Massimo Agostini analizza la situazione del Milan, dopo la perdita di Calhanoglu a parametro zero: "Significa che l'Inter lo ha accontentato dal punto di vista dell'ingaggio. Andrà con ogni probabilità a sostituire Eriksen che purtroppo ha avuto quel che tutti sappiamo".

Che acquisto è per l'Inter?

"E' un bel colpo ma ora dovrà essere più determinato e fare maggiormente la differenza. Deve essere un top anche perchè va in una squadra che ha vinto lo scudetto e deve giocare la Champions da protagonista"

E il Milan?

"Se riesce a portare a casa come prestito Diaz sarebbe già una bella cosa. Poi sostituire un giocatore in quel ruolo non è facile. Se il Milan non è andato oltre un certo ingaggio deve andare ora su giocatori giovani o che non siano top. O vendono e comprano, oppure si devono accontentare di giovani che in fase di crescita possono poi dare molto".

Donnarumma al PSG: la sua idea?

"Quando sei in mano a certi procuratori o ti adegui o lasci perdere e cambi. Se tu sei di pelle rossonera e hai il Milan nel cuore e poi fai questa scelta vuol dire che le tue o erano frasi di circostanza o ti devi adeguare a chi ti governa. Più che guardare la maglia si guarda ora più a far cassa. Un triennale come quello del Psg a 11 milioni il Milan non può farlo: o sei attaccato al Milan oppure vai dietro a quel che ti offrono. Però dopo non puoi dire che ti dispiace o che resti rossonero a vita perchè non è cosi. Ormai si fa business ovunque. Però io non sono d'accordo con questa visione. Mi sarei accontentato di otto milioni e sarei rimasto capitano a vita del Milan".