esclusiva Alan Empereur: "Libertadores e Coppa del Brasile. Non potevo chiedere di meglio"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Alan Empereur, difensore ex Verona ora al Palmeiras con cui ha recentemente vinto Libertadores e Coppa del Brasile. "E' stata una scelta perfetta tornare qui, è stato un anno fantastico. Sognavo di vincere qualcosa ma non credevo di farlo così velocemente. Il mio obiettivo ora è restare qui ed essere acquistato dal Palemiras (è in in prestito dal Verona, ndr). Vorrei restare per provare a vincere altri titoli. Qui sono felice e mi fa piacere essere in un club così importante. Certo, se ci sarà l'occasione di tornare in Italia, vedremo. Mai dire mai. Ora sono contento qui, sono stato accolto molto bene. Il mio sogno era approdare in serie A ma poi mi mancava giocare in Brasile ed essere conosciuto nel mio paese. Per l'Italia c'è sempre un amore sempre grande, è il paese che mi ha cresciuto e ne sono orgoglioso". Con lui c'è anche Felipe Melo al Palmeiras: "Lo tengo sempre nella mia squadra in allenamento, se si arrabbia è un casino (ride,ndr). In realtà Felipe lo vedo ora molto tranquillo e felice e si vede in campo".

