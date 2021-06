esclusiva Andreazzoli a Empoli, Corsi: "Aurelio ci migliora: per lui è l'occasione"

L'Empoli ha cambiato rotta, tra necessità e virtù. E ha scelto un porto sicuro, perché "le motivazioni non le dà la carta d'identità e Aurelio Andreazzoli è l'uomo giusto". A dirlo in esclusiva per Tuttomercatoweb.com è il numero uno azzurro, Fabrizio Corsi. "Il cambiamento lo cogliamo come un'opportunità. Sappiamo le qualità di Aurelio e siamo convinti tutti noi, anche i calciatori che hanno recepito questa situazione in modo positivo, che può rappresentare un'opportunità. Per tutti".

Lo fa dopo la rottura non certo indolore con Alessio Dionisi, ora nuovo tecnico del Sassuolo. Le attenzioni e i pensieri di Corsi, però, sono solo per presente e futuro. "Aurelio e il suo staff sono persone di spessore, hanno capacità nell'insegnamento e nel miglioramento delle qualità che abbiamo. Per questa esperienza difficile, quasi impossibile come la salvezza, ora siamo tutti pronti: daremo qualcosa in più del normale. Aurelio ci migliora".

Come club e come giocatori.

"Siamo certi che i giocatori di talenti saranno valorizzati ed esaltati, li completerà".

Una scelta oltre la carta d'identità. Le motivazioni non hanno età.

"Siamo convinti di quello che è in grado di fare. La cosa più convincente è che siamo certi che migliorerà i calciatori in un percorso di crescita. Abbiamo fatto delle riflessioni, l'abbiamo trovato motivato e questo ha giovato anche sulla decisione. Per lui è una vera occasione anche dal punto di vista professionale: quando uno ama il suo mestiere, quando gli piace insegnare, la qualità del lavoro è conseguente. Ha uno staff già sintonizzato coi nostri metodi di lavoro, il nostro direttore, stiamo completando la squadra e il lavoro risulterà fondamentale".