esclusiva Apolloni: "Parma, ci sono i giovani ma anche gli esperti. Ora serve combattere"

Il mercato e la situazione del Parma visti da un simbolo dei gialloblù come Luigi Apolloni. "Ora vedremo il campo - ha detto intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com - è arrivato Pellè per rinforzare un attacco che ha bisogno di gol. Sono stati ingaggiati vari giovani interessanti ma comunque ci sono anche i giocatori esperti come Kucka, Bruno Alves, lo stesso Pellè. La speranza che quest'ultimo possa essere subito in forma e si integri bene. Il campionato italiano lo conosce e in più è già stato a Parma in passato. E' chiaro che, facendo un passo indietro nell'analisi generale, quando riparti dai giovani è sempre un'incognita, le risposte immediate dai ragazzi non sempre le hai. Ora comunque serve far punti velocemente, ma ci sono le carte in regola per farcela. Man e Zirkzee hanno qualità, dovranno calarsi con la mentalità giusta nel nostro campionato. Serve combattere"