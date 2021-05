ESCLUSIVA TMW - Atletico campione, Luis Garcia: "Enorme lavoro di Simeone, Correa tra i migliori"

esclusiva Atletico campione, Luis Garcia: "Enorme lavoro di Simeone, Correa tra i migliori"

L'Atletico Madrid ha vinto LaLiga 2020-21 ed è campione di Spagna per l'undicesima volta nella sua storia, due delle quali con mister Simeone in panchina. Un trionfo memorabile, inseguito fino all'ultima giornata di campionato, che ha mandato ovviamente in visibilio tutti i tifosi biancorossi nel mondo. Tra questi c'è anche l'ex esterno Luis Garcia, che per TMW ha commentato così la stagione dei colchoneros in uno speciale evento de LaLiga: "La vittoria de LaLiga è il giusto premio per il grande lavoro svolto da mister Simeone, che quest'anno è riuscito a mantenere la consueta solidità difensiva dei suoi colchoneros, aggiungendo però fantasia e imprevedibilità dalla trequarti in su. Si è vista così una squadra con una mentalità diversa, che non si limita a difendere e attaccare in contropiede".

Soffermandosi sui singoli calciatori della rosa biancorossa che più hanno inciso su questo campionato, il campione d'Europa col Liverpool nel 2005 ha parlato così: "Evidenzierei in particolare il rendimento di Carrasco, Correa, Marcos Llorente, e anche di Oblak o Koke".