ESCLUSIVA TMW - Banchelli: "Dea, può essere l'anno buono per un trofeo. Non sbaglia un colpo"

esclusiva Banchelli: "Dea, può essere l'anno buono per un trofeo. Non sbaglia un colpo"

L'Atalanta non si ferma. I bergamaschi vanno avanti anche in Coppa Italia battendo in dieci la Lazio. Giacomo Banchelli, ex attaccante nerazzurro ("ricordi belli di Bergamo, anche se ho giocato poco ma anche all'epoca la società era seria, con Marotta dg, che tra l'altro mi stimava") dice la sua sulla squadra bergamasca. "Se la gioca con tutti - spiega a Tuttomercatoweb.com - è forte, è una realtà ben affermata. Va via Gomez e non si sente l'assenza: l'ossatura è forte, chiunque manchi viene rimpiazzato bene".

Anche nelle difficoltà sa venirne fuori...

"Ho visto la partita ieri e dopo il rigore di Zapata, in dieci, ha sofferto un po' però la squadra gioca e sa vincere. Per l'Atalanta la condizione fisica deve essere sempre al top ma vedo che non manca quasi mai. Poi ci può stare che magari arrivi una settimana no".

Quest'anno può portare a casa un trofeo?

"Secondo me ha tutto per vincere la Coppa Italia poi però il rendimento dipende pure dalla Champions. E in quella competizione se la può giocare anche con il Real. Vediamo come sta tra un mesetto e soprattutto se avrà tutti a disposizione. L'Atalanta ha anche una panchina forte, Miranchuk ad esempio è un elemento di valore. I dirigenti spendono il giusto e i giocatori rendono. Anche Maehle mi piace, nel contesto Atalanta certi giocatori si esaltano. Ilicic, per fare un altro esempio, è sempre stato tecnicamente un fenomeno ma a Firenze giocava quasi... quando aveva voglia. A Bergamo invece fa la differenza, e forse la squadra esalta le sue qualità".

E Zapata e Muriel?

"Muriel è fortissimo, ha giocate da fuoriclasse, ora è anche un po' più continuo. Per le qualità che ha dovrebbe giocare sempre titolare. L'impressione è che possa sempre far di più. Zapata è un animale alla Lukaku, fa la guerra e soprattutto segna. Se l'Atalanta lo mette sul mercato chissà quanto ricaverebbe".