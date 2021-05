esclusiva Bressan: "Gattuso primo mattone per una Viola europea. Cagliari, ok con Semplici"

Mauro Bressan ha parlato nel corso del TMW News e da ex viola ha raccontato le sue sensazioni sull'arrivo di Gattuso alla Fiorentina. "Sono contento perchè oltre che un ottimo allenatore è una gran persona che sa creare un'alchimia con i giocatori e li fa rendere al massimo. E' una mossa che fa pensare ad un rilancio, è il primo mattone per costruire una Fiorentina europea. Tra gli innesti mi piacerebbe tra gli altri Politano. Ci vorrebbe anche un esterno destro di difesa, uno alla Hysaj, che sappia fare il quarto. Per i due centrali dipenderà dal mercato". Poi sul Cagliari da ex rossoblù: "Giusto andare avanti con Semplici, spero venga recuperato Rog e che non sia ceduto Nandez. Con questo centrocampo e l'attacco che ha, la squadra è a posto per stare nella parte sinistra della classifica".

