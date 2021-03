esclusiva Cabrini: "Col Porto serve la miglior Juve. Molto importante il rientro di Arthur"

vedi letture

"Se scende in campo la miglior Juve può passare certamente turno". Così Antonio Cabrini ai taccuini di Tuttomercatoweb.com in vista della sfida di domani contro il Porto. "Non so se la squadra vista con la Lazio possa bastare, nel senso che non puoi prendere gol e poi recuperare. E' sempre meglio non incassare neanche una rete".

Vede comunque una Juve in crescita?

"E' una Juve che ha ritrovato due-tre giocatori importanti in fase offensiva, su tutti Morata, che possono essere determinanti. Lo spagnolo del resto lo ha già ampiamente dimostrato".

Il ritorno di Arthur potrebbe essere molto importante a metà campo...

"E' un uomo voluto a tutti i costi dalla società a tutti. Sa dare equilibrio e ha notevole importanza nel legare la fase difensiva e offensiva".

Chiesa è in gran forma: potrebbe essere decisivo?

"Deve fare quel che sa, cioè saltare uomo e metterla, ma anche andare alla conclusione".

Fiducioso sul passaggio del turno?

"Un gol non è difficile da recuperare però sicuramente in campo internazionale serve anche un'ottima prestazione".

E in chiave scudetto come vede la Juve?

"E' ancora presto a mio parere. Bisognerà vedere cosa succede in questo mese che può essere decisivo"