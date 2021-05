esclusiva Calisti: "Lazio, sei alla squadra e cinque alla società. Inzaghi vuole garanzie"

Ernesto Calisti giudica la stagione della Lazio. E ai taccuini di tuttomercatoweb.com dice da ex biancoceleste: "Voto sei alla squadra che comunque poteva fare di più. Per la società il voto è cinque per il mercato, perchè in questa stagione servivano ricambi di qualità e invece chi è arrivato è stato utilizzato poco e non ha spostato gli equilibri".

La questione Inzaghi come la vede?

"Mi auguro stia solo aspettando per avere garanzie di mercato perché se non arrivano rinforzi ad hoc si rischia questa stessa stagione. Se non ha garanzie è giusto che vada via, fa bene a pretendere di più. Se ci sarà l'addio mi aspetto un tecnico di personalità ma ho dubbi possa arrivare".

Domani cosa si aspetta dalla Lazio contro il Torino?

"Deve onorare il campionato, ossia vincere per cercare di finire al meglio. Non ci sarà forse la testa al massimo ma credo sia importante terminare in modo dignitoso la stagione".