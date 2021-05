ESCLUSIVA TMW - Carmignani: "Buffon avrà richieste. Parma? Sarebbe bello ma lo vedo in una big"

esclusiva Carmignani: "Buffon avrà richieste. Parma? Sarebbe bello ma lo vedo in una big"

Nel corso del TMW News è intervenuto Pietro Carmignani con cui abbiamo parlato di Buffon e della sua decisione di idre addio a fine stagione ai bianconeri. Da ex portiere, Carmignani ha detto: "L'età è quella in cui si può anche decidere di smettere ma lui è integro e quando ha giocato ha sempre fatto bene. Quando la Juve due anni fa gli aveva proposto di fare il dirigente io avrei accettato poi però lui ha continuato e si è tolto altre soddisfazioni. E io ho avuto torto. Credo che qualche società anche importante si farà avanti perchè poi comunque oltre che giocare può fare da chioccia ad un giovane, Gigi può insomma avere una doppia utilità. Non vuole finire in un club dove ci possono essere problemi di classifica o salvezza. Aspira a restare in una grande squadra. Credo che come prestazioni possa fare ancora un altro anno, poi sa lui come si sente. Il Parma? Ci può essere un discorso d'affetto e sarebbe bello ma sinceramente non lo vedrei titolare in B, bensì in una big"