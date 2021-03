ESCLUSIVA TMW - Chiappucci: "Juve, cambierei Pirlo e farei partire CR7. Sogno Guardiola"

esclusiva Chiappucci: "Juve, cambierei Pirlo e farei partire CR7. Sogno Guardiola"

Tifoso della Juventus, Claudio Chiappucci grande ex ciclista, è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. E ha detto : "Tempo fa dissi subito che Pirlo, grande giocatore non aveva esperienza da allenatore, non ha fatto gavetta. Ero dubbioso. Alla Juve credo ci sia sempre bisogno di un grande tecnico visti gli obiettivi importanti da raggiungere. Non mi è piaciuto neanche ciò che ha detto dopo l'uscita dalla Champions, perché a volte bisogna assumersi le responsabilità. A volte ho visto grande confusione, non sa gestire la squadra, i cambi. Per il futuro investirei su un tecnico esperto, mi piace chi vive la partita con grande partecipazione. Il sogno è Guardiola. Quanto a CR7 credo si sia arrivati alla fine del suo ciclo. Lo cambierei con altri calciatori, purtroppo in Champions non è stato determinante".

