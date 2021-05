ESCLUSIVA TMW - Ciocci: "Inter, che cavalcata. Felici anche in Cina, ora vedrei bene uno alla Dybala"

esclusiva Ciocci: "Inter, che cavalcata. Felici anche in Cina, ora vedrei bene uno alla Dybala"

Massimo Ciocci, ex attaccante nerazzurro, è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com per parlare dello scudetto dell'Inter. "Mancava da troppo tempo e per noi interisti in questi ultimi anni era stata dura", ha detto. "In questa stagione c'è stata una cavalcata fantastica. Devo dire che Conte per certi aspetti è simile al Trap che ho avuto proprio all'Inter: li accomuna la carica e la voglia di tirar fuori tutto dai calciatori, in partita e in allenamento. Gli attaccanti nerazzurri sono stati forti ma non voglio dimenticare Sanchez che ha dato il suo apporto. E in vista della Champions mi piacerebbe inserire un uomo di fantasia alla Dybala". Ciocci è stato anche tecnico delle giovanili dello Jiangsu: "Dispiace che abbiano chiuso la squadra però so che a Nanchino lo scudetto dell'Inter ha dato felicità a tante persone, i nerazzurri sono molto amati".

