esclusiva Collovati: "Giusto rinnovo per Mancini. La Nazionale ora ha una sua identità"

Fulvio Collovati approva la decisione della Federazione di prolungare il contratto del ct Mancini fino al 2026. "In questo modo - dice a Tuttomercatoweb.com - si riesce a dare continuità all'ottimo lavoro svolto. Giusto così anche perchè iniziavo a sentire che il suo nome veniva accostato a squadre di club. Mancini ha finora portato avanti idee interessanti anche con i giovani mostrando intuito ad esempio quando convocò Zaniolo che ancora non era conosciuto. Per me è una garanzia".

D'accordo anche sul fatti di prolungarlo prima degli Europei, senza aspettare di vedere come andranno?

"Sì, perchè comunque è un segnale corretto. La Nazionale è diversa da una squadra di club un po' però, ripeto, in questo modo dai continuità".

Quali sono state finora le migliori mosse di Mancini?

"Ha dato identità alla squadra, l'Italia gioca un bel calcio. La prima cosa che si nota è che gli azzurri giocano bene e per vincere. Hanno la giusta mentalità, non speculano sul risultato. Credo che per quel che si è visto non si possa che parlar bene di Mancini".

Importante dunque anche per i calciatori avere ancora Mancini...

"In Nazionale ti vedi una volta al mese e si gioca poco ma ai giocatori devi lanciare un segnale di continuità"