esclusiva Cosa fare con Dybala? Agresti: "Storia già a un punto di non ritorno"

L'interrogativo sul futuro di Paulo Dybala resta sempre aperto. Resterà alla Juventus? Rinnoverà il contratto in scadenza nell'estate del 2022? Oppure è destinato a un maxi addio a giugno? Domande per adesso senza risposta, un dibattito che Tuttomercatoweb.com affronta con addetti ai lavori di campo e tribuna stampa come Romeo Agresti di Goal. "La Juventus, secondo me, il suo con Paulo Dybala lo ha già fatto. Ovvero: ha messo sul piatto, nel giugno 2020, una proposta di rinnovo che porterebbe l’argentino a diventare uno dei 20 giocatori più pagati al mondo. Proprio come confermato dal presidente Agnelli".

A che punto siamo?

"La sensazione, tuttavia, è che questa storia sia giunta al punto di ritorno e che, soprattutto, la Joya rappresenti - mediante scambio - una potenziale plusvalenza perfetta. Ecco, più passano i giorni e più credo che questa stia diventando la via maestra.