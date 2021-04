esclusiva Cosa fare con Dybala? Oddenino: "La Juve riparta da lui. Anche da capitano"

vedi letture

Cosa deve fare la Juventus con Paulo Dybala? Cosa farà, la Vecchia Signora, con la sua Joya dipinta di 10? Un interrogativo che rimbalza con frequenza su radiomercato ma anche sui social dove il dibattito è aperto tra i sostenitori bianconeri e non. Tuttomercatoweb.com oggi ha fatto un lungo viaggio tra gli addetti ai lavori per capire pareri e umori sul futuro dell'argentino. "Rinnovare il contratto e costruirgli la nuova squadra attorno a lui". E' il messaggio e l'opinione di Gianluca Oddenino, collega de La Stampa. "In verità avrebbe già dovuto farlo la scorsa estate, visto che ora la Juve e lo stesso Dybala sono finiti in questo vicolo cieco".

Come trovare ora una soluzione?

"Ora non è facile trovare una soluzione, ma in primis i bianconeri dovrebbero rompere gli indugi e decidere che cosa fare: cederlo per fare plusvalenza oppure tenerlo e ripartire da lui, anche come nuovo capitano".