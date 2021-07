esclusiva Cuccureddu: "Juve, tre acquisti, uno per reparto. Chiellini da tenere"

La Juventus al centro della chiacchierata con Antonello Cuccureddu. Il primo tema è legato alla possibile permanenza di CR7. "Se il club lo tiene - dice a Tuttomercatoweb.com - va bene non è che CR7 è diventato un bidone. Ha un suo prezzo e l'età: dipende da l'allenatore se lo vuol tenere. In assoluto, io comunque lo terrei poi non so se ci sono altri problemi. Quest'anno non è stato quel che tutti si aspettavano però è sempre un gran gicoatore. E se Cherubini ha detto che resta significa che è così".

Potrà essere il prossimo l'anno di Dybala?

"Me lo auguro e sarebbe la fortuna della Juve: è un numero 10, è un bel valore aggiunto per la squadra, un giocatore così è da tenere stretto"

La Juve potrebbe anche non fare mercato?

"Qualcosa farei in realtà, a centrocampo nello specifico. Tre acquisti: uno per settore. Qualche novità ci vuole".

L'Italia domani affronta il Belgio...

"Le sensazioni sono buone, visto quel che hanno fatto. Il compito è arduo, il Belgio ha qualità. Se gli azzurri giocano come sanno possono farcela"

Chiellini lo vorrebbe ancora nella Juve? Ora è scaduto il contratto.

"Se sta bene lo terrei, non è da lasciarlo andare. Non guardo l'età ma le qualità di un giocatore e come lui non se ne trovano tutti i giorni"