esclusiva De Sisti: "Roma, spero nella pace con Dzeko. Rimpiazzarlo sarebbe dura per tutti"

Picchio De Sisti, simbolo della Roma commenta a Tuttomercatoweb.com la situazione dei giallorossi e il caso Dzeko, col bosniaco che rischia di lasciare la capitale. "Mi dispiace, la squadra stava andando bene e poi è stata persa una partita e si sono scatenate tante altre cose. Non conosco perfettamente le ragioni di questo malumore che c'è stato, ma per come la vedo io che apprezzo Dzeko, farebbero bene a far pace con lui. E mi auguro che tutto vada come prima, se ci sono le condizioni. Perchè uno come Dzeko è molto utile. E fa paura davanti alla porta. Da osservatore esterno spero per il bene della Roma che si ricomponga tutto, fermo restando che ognuno avrà le sue ragioni".

Borja Mayoral può fare comunque il titolare?

"Il campionato italiano resta il più difficile e ai più forti non lasciano spazio in area anche se non c'è più la marcatura a uomo. Dzeko poi è stato ed è nel cuore della gente: Mayoral sbaglia un gol e lo crocifiggono, fa gol e ci si accorge che ha qualità. Serve un attimo di pazienza e calma nelle valutazioni. Lo spagnolo ha l'aria del centravanti però sostituire Dzeko è dura".

E Fonseca? Che idea si è fatto?

"Pensavo, e sono convinto, che avesse impiegato l'anno scorso per conoscere meglio il calcio italiano scoprendone i particolari e le furbizie che ci sono. Mi pareva e mi pare che qualcosa di più e di meglio abbia fatto, con questo contropiede corto che funziona anche se con le big è più difficile da fare perchè non si fanno abbindolare come le altre. Mkhytarian, Pellegrini, Veretout, Pedro e Spinazzola se partono in 5-6 ti fanno male. Ripeto, Fonseca sta migliorando il suo modo di giocare, la Roma resta terza. C'è stato il derby è vero, però ha fatto passi avanti".