"È strano che la Juventus regali delle leggerezze come ho visto tra andata e ritorno contro il Porto, probabilmente sono errori di gioventù". Pietro Fanna non si spiega, come tanti tifosi juventini del resto, come i bianconeri siano usciti dalla Champions contro una squadra come il Porto, che era nettamente sfavorita e che, alla vigilia del doppio incrocio, sembrava quasi una vittima sacrificale: " Non so se è una questione di testa, di sicuro non è di mentalità. I giovani crescono sbagliando e penso che alla Juve stia succedendo questo".

L'acquisto di Ronaldo, arrivato per vincere la Champions, è stato dunque un fallimento?

"Ronaldo inizia ad avere i suoi anni e non mi sembra lo stesso di qualche tempo fa. L'anagrafe vale per tutti e più il tempo passa e più ha difficoltà a essere decisivo con continuità".

Quindi va trovata un'altra soluzione?

"No, penso che abbia bisogno di una squadra più esperta e smaliziata intorno, soprattutto in Champions. Ma non si può avere tutto, certo è che bisogna programmare in un certo modo per raggiungere determinati obiettivi, come la vittoria di una coppa così importante e complicata come la Champions League".