esclusiva Foschi: "Ibra un mostro. Napoli-Gattuso fino alla fine, il gruppo è col tecnico"

Rino Foschi, ds di grande esperienza, racconta le sue sensazioni sul campionato e non solo. E dice la sua su Ibra, arrivato a 501 gol con i club. "Sta bene fisicamente e con la testa - dice a Tuttomercatoweb.com - è motivato e sta facendo quel che ha sempre fatto nella sua carriera. Considerando la sua età sta andando fortissimo. E' un mostro... Avendo questo rendimento, vuol dire che fuori dal campo si comporta molto bene, sennò non sarebbe possibile raggiungere certi traguardi. Amo i fuoriclasse: in campo è un leader con tanta esperienza e fuori dal campo è un esempio per i giovani. E' un po' come CR7, si assomigliano"

Che chance si sente di dare al Milan per lo scudetto?

"Siamo nel girone di ritorno e questo gruppo sta dando tanto e ha voglia di crescere ancora. Pioli è bravo e la squadra può diventare davvero quella da battere. La continuità di risultati è sorprendente perchè il gruppo è giovane. E' stata una cosa inaspettato però può farcela. Se la gioca con Inter e Juve"

Juve-Inter di domani come la vede?

"Partita particolare ma credo sia avvantaggiata la Juve. La formazione di Pirlo sta trovando quadratura e indipendentemente dalla classifica credo che resti la squadra da battere".

Che pensa dell'exploit di Ballardini con il Genoa?

"E' un tecnico che ha sempre fatto bene, anche con me al Genoa ci siamo salvati nel 2013. E' una piazza che gli è congeniale ma comunque come allenatore non deve dimostrare niente perchè è bravo: ha avuto meno fortuna altrove, a Bologna ad esempio fu sfortunato. Al Genoa ha una buona squadra, Maran è stato sfortunato, poi con il cambio di allenatore c'è sempre una reazione e Ballardini con le sue capacità e motivazioni ha ottenuti i risultati".

Gattuso è in difficoltà a Napoli: come lo sta vedendo?

"Lo vedo bene, anche se sono convinto che qualcosa non abbia funzionato, così come non aveva funzionato qualche cosa per Ancelotti. Ma sono sicuro che Gattuso non mollerà, sabato è stata persa una partita che ha dell'incredibile... Rino in ogni caso è serio, un motivatore, crede nel calcio che piace a lui e ho la netta sensazione che finirà la stagione. Deve finirla perchè al di là di tante polemiche può fare ancora bene. Il gruppo del resto risponde, c'è stata anche sfortuna e ha fuori dei giocatori importanti. Ora bisogna mettere una pietra sopra quel che è successo e andare avanti. In questi casi, vedi la questione tra il tecnico e la società, c'è sempre una parola in più o un discorso in più che altri non recepiscono bene. Ma queste cose in fondo sono sempre successe. Magari in passato avevano meno risalto o si nascondevano meglio. Quello di oggi d'altra parte è un calcio a cui non sfugge nulla a nessuno, ci sono sempre mille occhi dappertutto. Ora va ricucito tutto per finire bene la stagione. Per il modo in cui vedo che il gruppo che gli sta rispondendo, a mio parere non c'è necessità e non è opportuno andare a cercare un sostituto a stagione in corso"