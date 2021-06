esclusiva Galeazzi: "Italia non favorita. Lazio, Sarri e Lotito convivenza difficile"

La Nazionale e la Lazio al centro della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Gian Piero Galeazzi, voce storica della Rai: "Parlando della Nazionale la sorpresa a mio parere è l'esclusione di Gianluca Mancini, pensavo fosse un giocatore adatto e in linea con la squadra".

E quella di Politano?

"Mancini gioca con due esterni e Politano è un giocatore più per un attacco... personalizzato, nel senso che prende palla da destra a sinistra e poi va al tiro. Vediamo, c'è da dire che Mancini ha sempre avuto ragione finora"

Che Italia vede agli Europei?

"Non sono così ottimista, non mi pare tra le favorite però il ct sa trasformare in oro tutto e allora speriamo. E' il momento di risalire, è vero che ci sono state tante vittorie ma anche senza troppo significato. E infatti nelle Coppe non ingraniamo. Questa Nazionale mi pare che partite di ferro non le abbia disputate. Mancini spara in alto e dice che possiamo vincere, spero non prenda... un piccione"

Sarri e l'ipotesi Lazio: che ne pensa?

"Non parlo della qualità di Sarri, tecnico che vale molto, ma mi domando come due personalità forti come la sua e quella di Lotito possano convivere quando le cose non vanno bene. Sarri non si coniuga bene con Lotito. Se la cosa è fattibile tutto deve andare solo nella strada del successo perchè se si litiga con Lotito si spezzano le catene. Inzaghi è stato bravo a resistere e con un paio di rinforzi giusti ora la Lazio sarebbe più in alto"

Il tecnico ideale chi sarebbe?

"L'anno scorso in diretta alla Domenica sportiva dissi che per la Roma l'ideale era Mourinho e tutti sorrisero. anche alla Lazio servirebbe uno così: ci vuole un tecnico che vada d'accordo con Lotito. Sarri non si fa mettere il sale sulla coda".