esclusiva Giletti: "Allegri dovrà riportare umiltà nella squadra. Aspetto Locatelli da 2 anni"

vedi letture

Massimo Giletti da grande tifoso della Juventus commenta a Tuttomercatoweb.com innanzitutto il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera: "Con lui - dice - ho un rapporto personale forte e sono felice che sia tornato. Spero riesca a resettare la mente della squadra. C'è da lavorare molto sotto questo profilo. La sfida è riuscire a riportare umiltà tra i giocatori e far capire che quando si va in campo non si vince perchè si ha la maglia della Juve ma perchè si combatte dando l'anima. Questo è il vero problema di questa squadra che ha vissuto troppi successi e in alcuni giocatori si è imborghesita".

Come ad ci sarà intanto Arrivabene...

"Ci vuole un manager, è importante. Però avevo anche un bel rapporto con Paratici che ha dato tanti alla Juve e sono triste per il fatto che sia andato via. Arrivabene ha dovuto gestire una Ferrari complessa ma ha un ottimo curriculum e servono uomini di esperienza internazionale come lui".

Sul piano calcistico un obiettivo forte è Locatelli...

"Spero da due anni che venga: è evidente che c'è un problema di costruzione di gioco. Le big non possono prescindere da un costruttore di gioco: Arthur gioca sempre laterale e in un raggio di 10-15 metri. Io ero abituato alle magie di Pirlo in campo e quest'anno ho fatto una fatica terribile"