Le italiane fuori dalla Champions agli ottavi suscitano un bel dibattito, alla ricerca dei motivi di questo risultato così deludente. Ciccio Graziani, ai taccuini di Tuttomercatoweb.com, dice la sua: "Innanzitutto va precisato che per Atalanta e Lazio si tratta di due uscite scontate, i bergamaschi a a testa alta, la Lazio meno anche se gli episodi sia nell'uno che nell'altro caso hanno inciso un po' vedi l'espulsione di Freuler e quel rigore non dato a Milinkovic all'andata. In ogni caso Real e Bayern erano più forti. Il problema è che l'Inter è uscita ai gironi e la Juve agli ottavi contro il Porto in quel modo".

Si dice che in Italia ci sia troppo tatticismo...

"E' una vita che lo dico. Noi prima pensiamo a non prenderle e poi a far gol. In Europa poi i ritmi sono più alti e a noi manca il gioco corale. Noi ci basiamo più sui singoli come Ronaldo e altri: deve esserci sempre qualcuno a dover toglierci le castagne dal fuoco. Solo l'Atalanta ha una dimensione europea, è un'orchestra perfetta".

E poi in Italia sono ancora decisivi gli over 35...

"Quello è un problema relativo nel senso che comunque stanno bene fisicamente e sono forti: Ronaldo pare un ventottenne, Ibra è sempre in forma, certo poi se incappi in un infortunio è più difficile recuperare".

Quindi alla fine la causa è nel tatticismo...

"Sono i ritmi che fanno la differenza e ci rovina la tattica, ora si parla sempre di questo 5-3-2, delle diagonali... Siamo troppo condizionati e c'è poca innovazione perchè tanti allenatori sono legati ai risultati e non alla possibilità di mettere in pratica le loro idee".

Uno sguardo anche sul Toro, ieri vittorioso col Sassuolo...

"Successo prezioso perché la squadra di De Zerbi poteva anche andare sul 3-0... C'è stato pure un pizzico di fortuna ma è stato un bel segnale. E' stata una rimonta straordinaria che dà forza e morale al gruppo".