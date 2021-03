esclusiva Hamrin: "Viola, Vlahovic può essere il centravanti del futuro ma ora non si sciupi"

I titoli e le copertine ora sono per Dusan Vlahovic, ieri protagonista di una tripletta nel primo tempo contro il Benevento e con l'ultimo dei tre gol di pregevolissima fattura. Alla Fiorentina era dai tempi di Kurt Hamrin che un giocatore non segnava tre reti nei primi quarantacinque minuti (era il 1964). Uccellino, uno dei più grandi cannonieri della storia viola, ora ha 86 anni e ai taccuini di Tuttomercatoweb.com analizza le performance del serbo con grande equilibrio. "Ho visto i suoi gol ieri sera e sono convinto che possano essere fondamentali per un suo ulteriore salto di qualità, anche perché ha ancora solo vent'anni".

Che cosa l'ha colpita di Vlahovic?

"Non l'ho visto allo stadio, dal vivo. L'ho seguito solo in tv e non posso sbilanciarmi troppo: posso dire che è un bel giocatore, sa giocare e spero che faccia carriera nella Fiorentina visto che il centravanti è sempre stato cercato"

Il terzo gol è stato bellissimo...

"Sì, sì e mi pare che lo abbia anche voluto. Ha mirato, ha voluto tirare lì nell'angolino. Penso che possa essere un nuovo grande inizio per lui".

Si sente di fare qualche paragone?

"No, non li facciamo paragoni, è troppo presto. Ora aspettiamo questi ultimi tre mesi che ci sono e poi il prossimo anno si vedrà ancora meglio"

Può e deve essere il centravanti del futuro viola?

"Assolutamente. L'importante è che non si sciupi e non si monti la testa. Altro non voglio dire perché ho paura di parlare troppo...".

E allora sulla Fiorentina di quest'anno cosa si sente di dire?

"Dopo la vittoria di ieri giocheranno più tranquilli e, credo, sempre meglio. Non so cosa sia mancato quest'anno. ho sentito tante critiche, chi dice che non c'è voglia di giocare o correre ma non credo a queste cose. Sono professionisti, sarebbe sciocco non dare il meglio. Si vede che l'annata è così ma ora spero che la squadra abbia preso la strada giusta anche se ci saranno partite dure ad iniziare da quella col Milan".

Ribery ieri uno dei migliori..

"Non si discute, quando gioca mette tutto ed è bravissimo nel giocare di prima e a dare la palla anche da metà campo. Non si può pretendere però che a 37 anni faccia miracoli".