ESCLUSIVA TMW - Intreccio Allegri-Zidane tra Juve e Real, F. Sanz: "Zizou resta prima scelta merengue"

Dici Fernando Sanz e pensi subito al Real Madrid, oltre che a LaLiga. Figlio dell'ex presidente merengue Lorenzo Sanz ed ex calciatore dei blancos, è proprio l'attuale Direttore del progetto Ambassadors LaLiga e Presidente della Fundación LaLiga che TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva a margine di uno speciale evento organizzato dal massimo campionato spagnolo in vista dell'ultimo turno in programma domani. Il tema principale della chiacchierata? Ovviamente il futuro della panchina del Real, con Massimiliano Allegri tra i possibili sostituti di Zinedine Zidane e Zizou stesso, a sua volta, nel mirino della Juventus per l'eventuale dopo-Pirlo.

Fernando Sanz, come giudica il lavoro di Zidane in questa stagione?

"Il lavoro di Zidane anche in questa stagione è stato fantastico. Non possiamo dimenticarci che il Real quest'anno ha avuto oltre 60 assenze tra Covid e infortuni vari, ciò significa che l'allenatore non ha mai avuto a disposizione tutti i suoi giocatori. Eppure, nonostante in tanti a gennaio lo dessero per morto, alla fine il Madrid è arrivato in semifinale di Champions e si giocherà con l'Atletico il titolo di campione di Spagna nell'ultimo turno de LaLiga".

Dopo numerosi successi, e anche qualche critica, il ciclo merengue di Zizou è arrivato al capolinea secondo lei?

"Secondo me la prima scelta per il futuro del Real è sempre Zidane. Zinedine quest'anno più che mai è riuscito a superare ogni avversità, mantenendo vive le speranze della sua squadra fino alla fine. La prima opzione, oggi così come domani, non può quindi che essere lui. Chi più di Zizou conosce infatti nei dettagli questi giocatori e questo club?".

I rumors sul suo possibile addio però si susseguono ormai da settimane... Tra Allegri e Raul, chi vedrebbe bene eventualmente per sostituirlo?

"Premesso che Zidane ha ancora un anno di contratto col Real Madrid e che, a mio giudizio, sarebbe lui l'uomo migliore per guidare il processo di rinnovamento della rosa di cui tanto si sta parlando, sia Massimiliano Allegri che Raul sono due grandi allenatori. Questo è certo".

Preferenze?

"Entrambi sono tecnici di livello... Diciamo che Raul è ancora nel suo percorso di formazione, anche se viene da una stagione buonissima alla guida del Real Madrid Castilla culminata coi play-off promozione. Sono comunque convinto che prima o poi, già nel breve periodo, Raul avrà la sua opportunità tra i big".

Non possiamo non chiederle infine una battuta sull'ultimo turno de LaLiga 2020-21: chi vincerà il campionato?

"Mi sembra molto complicato che l'Atletico possa lasciarsi sfuggire il titolo, ma da madridista spero che ci sia una sorpresa e che alla fine lo vinca il Real. Comunque vada, questa è stata una stagione veramente competitiva. Era da tempo che non vedevamo un campionato così equilibrato".