ESCLUSIVA TMW - L'ag di Laurienté: "Le sue punizioni come Juninho. Felice del momento"

esclusiva L'ag di Laurienté: "Le sue punizioni come Juninho. Felice del momento"

vedi letture

Armand Laurienté da Gonesse, professione esterno destro, è una delle piccole grandi gemme del calcio francese. Gioca al Lorient e nonostante i ventidue anni è uno dei perni a cui si aggrappa per salvarsi in Ligue 1. L'agente del giocatore, che sta iniziando a far parlare delle sue doti anche dalle nostra latitudini, Roberto Meloni, racconta il presente e il momento di Laurienté in esclusiva da Parigi per Tuttomercatoweb.com. "E' felicissimo del percorso che sta facendo. Non siamo sorpresi del suo potenziale, di quello che sta esprimendo -spiega Meloni che gestisce il giocatore insieme a Johan Caurant-: ha margini di crescita e so che arriverà molto in alto. In questo momento è concentrato sul Lorient: pensa alla salvezza".

Poi ci sarà tempo per il futuro ma senza voli pindarici.

"Restiamo coi piedi per terra: lo conosciamo da sette anni e più, sappiamo bene il carattere del ragazzo, è uno con la testa sulle spalle".

Vive però un sogno: è in un'Under 21 pazzesca all'Europeo.

"E' felicissimo di questa convocazione. E' un'Under 21 spaventosa, ha dei nomi stellari: ha tutto per poter vincere l'Europeo".

A chi si ispira?

"A livello di punizioni a Juninho Pernambucano, a Gareth Bale: le ha studiate tanto, si allenava tantissimo su questo. Come modello dice 'sono io', è un ragazzo umile e ha la testa sulle spalle. Non si dà tante arie".