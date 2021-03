esclusiva L'agente di Martinez Quarta: "Diventerà tra i migliori. E tanti si informano"

vedi letture

In un anno difficile, per la Fiorentina, ci sono delle piccole grandi certezze. Una è senza dubbio l'esplosione di Dusan Vlahovic in attacco. In difesa, però, c'è una sorpresa, chiamata Lucas Martinez Quarta. Il ventiquattrenne di Buenos Aires, con Cesare Prandelli, si è imposto come titolare e perno della difesa viola. "Siamo contenti del livello raggiunto da Lucas -spiega in esclusiva per Tuttomercatoweb.com l'agente dell'ex River, Gustavo Goni-, perché in un lasso di tempo breve sta mostrando le sue enormi qualità. E' chiamato a entrare senza dubbio nell'Olimpo dei migliori".

Lo aspetta un futuro alla Fiorentina?

"Lucas ha uno spirito competitivo, vuol sempre vincere. Ora pensa a far uscire la Fiorentina dal posto in cui si trova e ad andare più lontano possibile ma se tante società importanti lo avevano messo sott'occhio quando era in Argentina, ora che brilla in Italia è logico che in tanti chiedano informazioni sulla sua situazione".

Emiliano Martinez sta giocando grandi partite tra i pali dell'Aston Villa. È finalmente nel suo luogo ideale? Sembra mancargli ora solo la Seleccion...

"Sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del mondo. Ha tutto quel che serve per essere in quel lotto di portieri: statura, personalità, è bravo coi piedi, bravo nelle uscite e solido tra i pali. E' la dimostrazione pratica che le grandi carriere si costruiscono anche con pazienza, rispettando le tappe".

A 28 anni è tra i grandi

"E lo è perché ha avuto la pazienza giusta per diventarlo. E' difficile trovargli un punto debole, ha lavorato su tutto. Trasferirsi all'Aston Villa è stato un successo, è vero, ed è felice, ma avrebbe brillato in qualsiasi club compreso l'Arsenal! Ha dimostrato di esser fortissimo anche lì, che il genio era uscito dalla lampada dopo l'infortunio di Leno. In Nazionale ora c'è e sono certo che prenderà la maglia da titolare per non lasciarla più".

In Inghilterra, in Championship, è esploso Emiliano Buendia. E' considerato il giocatore più costoso del campionato e come rendimento è il migliore

"Un altro motivo per essere orgogliosi. Già nella prima tappa in Premier ha dimostrato di poter essere protagonista e ora, dopo la retrocessione, ha dimostrato di esser maturato. Sta diventando un crack assoluto, la prossima stagione in Premier..."

Dove sarà?

"Che sia al Norwich o in altri club interessati, lo vedremo in tutta tranquillità".

Chiudiamo con uno dei giocatori più interessanti del panorama internazionale come Pedro De La Vega del Lanus

"Lo definisco una di quelle apparizioni che capitano poche volte, uno 'shock' per il calcio. Oggi al Lanus gioca in una posizione non sua ma è pronto per il salto in Europa. Ha qualità tecniche enormi, una testa superiore alla media e una luce dentro speciale. Vuole imparare e studia calcio tutto il tempo. La sua umiltà lo porterà molto, molto lontano".