esclusiva Lanna: "D'Aversa buona scelta blucerchiata. Bello vedere la mia Samp in Nazionale"

E' stata una scelta lunga e laboriosa però D'Aversa è un buon profilo, tecnico che ha fatto bene al Parma al di là dell'ultima retrocessione, Può proporre un bel calcio e valorizzare i giovani. L'obiettivo sarà una salvezza tranquilla e togliersi qualche soddisfazione in alcune partite importanti. Se assomiglia a Ranieri? E' una persona seria, molto equilibrata. Poi contano come sempre i risultati. Ma la scelta è buona. I problemi della piazza con Ferrero? Quella sarà una convivenza credo sempre un po' "forzata".

La Nazionale: sensazioni?

"Era da tempo che non guardavo gli azzurri con questa emozione. Ho tanti compagni di squadra lì dentro, da Mancini a Vialli a Lombardo, e il tifo è aumentato. Quell'abbraccio tra Mancini e Vialli mi ha colpito, c'erano tante cose in quel gesto. E' un'Italia che può fare molto bene anche in virtù del gruppo molto affiatato".