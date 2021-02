esclusiva Lanna: "Roma, Fonseca sa fare a meno di Dzeko. Ma ora il bosniaco va recuperato"

Marco Lanna, ex difensore della Roma, è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com: "La squadra giallorossa - ha detto - ha capacità offensive ottime, ha calciatori bravissimi ad attaccare e far gol. Per quanto riguarda la questione Dzeko, mi auguro che rientri e che il bosniaco possa tornare a giocare perchè può essere d'aiuto, ma Fonseca ha dimostrato di poter farne anche a meno. Sono contento che comunque non ci sia stato lo scambio con Sanchez, a livello tecnico la Roma ci avrebbe perso. Tornando al rapporto Fonseca-Dzeko deve esser successo qualcosa di grave ma a livello esterno nessuna delle parti ha comunque fatto dichiarazioni pesanti. Spero che tutto rientri, Dzeko vuol restare ed è attaccato alla città e alla squadra e sarà utile alla causa per pensare ancora più in grande".

Che cosa può portare Reynolds?

"La strada della Roma è anche quella di prendere giovani e farli crescere. Non è facile arrivare e ambientarsi subito ma stiamo parlando di un ragazzo ottime prospettive".

El Shaarawi lo avrebbe ripreso?

"Ha già dimostrato di esser valido ed è capace di adattarsi a più ruoli. Mi aspetto grandi motivazioni perchè anche lui ha bisogno di un rilancio a livello europeo. E' un'operazione interessante per integrare una rosa già importante".

Ora alla Roma serve battere una big...

"Manca un po' di cattiveria, a volte la squadra si specchia nella sua immagine visto che gioca bene a calcio. Deve trovare quel gruppo di giocatori che possa trascinare i giovani verso una partita di lotta, senza badare alla bellezza ma più al sodo. La Juve? Vedo ancora delle sbavature dietro e la Roma sabato dovrà provare ad approfittarne".