esclusiva Maini: "Roma, Fonseca intelligente, sa che Dzeko è valore aggiunto. Milan, riparti"

vedi letture

La Roma e il Milan al centro della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Giampiero Maini. "I giallorossi - dice l'ex centrocampista- stanno disputando un campionato molto positivo, hanno avuto problemi con le big fallendo alcuni incontri importanti però la classifica è ottima, migliore rispetto alle aspettative iniziali"

Domani ritorna l'Europa League, avversario il Braga...

"E' una competizione che può rappresentare un obiettivo significativo e che deve essere onorato al meglio andando più avanti possibile, arrivando fino alla fine; la Roma manca da tempo all'appuntamento con una finale, anche se chiaramente il cammino è insidioso. Però la squadra ha le carte in regola per giocarsela".

Fonseca ha definitivamente chiuso il caso Dzeko e ora dovrebbe tornare la serenità totale...

"Un allenatore intelligente come lo è Fonseca, ha capito che Dzeko è un valore aggiunto e non un peso, poi a fine campionato si tirano le somme. ma sarebbe da stolti non usufruire delle prestazioni e delle qualità tecniche di Dzeko. Fonseca ha fatto la scelta più giusta".

Perché contro le big la Roma non vince?

"Può essere un problema di mentalità ma a mio parere la Roma trova difficoltà quando non riesce ad esprimere il proprio calcio. Va in confusione e diventa prevedibile. Con molti portatori di palla la circolazione del pallone è più lenta, non si trovano gli spazi, gli esterni non fanno quel che fanno solitamente".

Dal Milan cosa si aspetta dopo il ko con lo Spezia?

"Sta andando oltre le più rosee aspettative, il campionato è straordinario come continuità e espressione di calcio. Ha trovato un cocktail tra esperienza e giovani con voglia di emergere e con qualità. In più c'è un tecnico straordinario come Pioli. Può succedere di perdere con una ottima squadra come lo Spezia ma ora deve ripartire alla grande e non perdere punti dall'Inter; i nerazzurri sono i favoriti anche per lo scudetto però il Milan ha dimostrato di esserci guadagnandosi quella posizione con un calcio intenso. E meritando di occupare quella posizione"