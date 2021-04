ESCLUSIVA TMW - Marini: "E' l'Italia più forte dal 2006. C'è spirito di sacrificio della nostra dell'82"

esclusiva Marini: "E' l'Italia più forte dal 2006. C'è spirito di sacrificio della nostra dell'82"

Giampiero Marini, campione del mondo 82, è entusiasta della Nazionale. "Ora - dice a Tuttomercatoweb.com - è tra le migliori al mondo. Quando fai un record di 25 partite senza perdere è una cosa seria anche se non giochi contro il Brasile. Sono convinto che Mancini abbia fatto un ottimo lavoro e i ragazzi, giovani, di qualità, sono uno meglio dell'altro"

Il futuro è roseo...

"Sì, darà grosse soddisfazioni. Agli Europei mi aspetto grandi cose. Questa Nazionale, a mio parere, dopo quella che vinse i mondiali nel 2006, è la migliore. E poi i giocatori si conoscono da tempo e sono anche giovani. Alcuni non sono ancora esplosi. Ci sono insomma tanti motivi per essere molto fiduciosi"

Sensi ha trovato il gol ed è una bella iniezione di fiducia per lui...

"E' un ragazzo con grandi qualità. E' stato praticamente fermo due anni ma ha qualità indiscutibili. Quando recuperi e poi ti fai di nuovo male è chiaro che ti demoralizzi ma anche lui farà molto comodo alla Nazionale e all'Inter".

In attacco si spreca troppo?

"Sì ma conta la coralità. Quando si partecipa ad un campionato, il singolo è importante ma contano lo spirito di sacrificio, l'unione. Da questo punto di vista mi pare di rivedere la nostra squadra dell'82. Eravamo una famiglia".

Sabato torna il campionato...

"L'Inter ha già lo scudetto in bacheca, è in esposizione...(ride, ndr). Può capitare che incontri delle difficoltà ma penso che a livello strutturale sia la più forte. Lo è dal punto di vista tattico, fisico e tecnico e lo sta dimostrando. La squadra era partita male perchè non aveva metabolizzato la sconfitta in finale di Europa League, poi ha recuperato Skriniar, la difesa si è risistemata, Eriksen ha fatto vedere le sue qualità enormi. Il futuro anche in questo caso è roseo"

Intanto è cambiato il logo..

"Sì, ogni tanto bisogna rinnovare. Le polemiche? in Italia quelle ci sono sempre"