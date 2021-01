ESCLUSIVA TMW - Mpasinkatu: "Mandzukic il colpo più logico del mercato. E Tomori è un bel centrale"

esclusiva Mpasinkatu: "Mandzukic il colpo più logico del mercato. E Tomori è un bel centrale"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e grande esperto di calcio internazionale: "E' un mercato condizionato dal covid - ha detto - e si cerca di cogliere soprattutto quelle poche occasioni che ci sono. Parlando delle ultime operazioni, Tomori è un bel centrale, ha buona struttura fisica, discreta esperienza. Il Chelsea lo ha dato via per due motivi: primo perchè forse Lampard non ci crede tanto, secondo perchè nel nostro campionato avrà la possibilità di migliorarsi a livello tattico peraltro in un club che sa lavorare con i giovani".

Nella prossima stagione può arrivare Simankan al Milan?

"Il discorso si è un po' raffreddato, ci sono squadre tedesche che possono portare soldi e chiudere l'operazione. Il prezzo non viene abbassato perchè si sa che ha tanto mercato".

Milik si inserirà facilmente in Ligue1? Deve trovare la condizione...

"Sì, deve ritrovare la forma; arriva comunque in un club ambizioso con tanto calore dei tifosi, come a Napoli. Può prendersi l'attacco del Marsiglia sulle spalle e fare bene. Lui stesso sa che da qui a fine campionato può conquistarsi il posto nella Polonia di Paulo Sousa per gli Europei".

Kokorin alla Fiorentina: che ne pensa?

"Mi piace, in Russia ha fatto bene. Il ct Mancini lo conosce bene e sicuramente Kokorin lo avrà chiamato per avere informazioni su Firenze. Arriva nel pieno della maturità, ha tanta voglia di giocare, per me è un colpo internazionale importante per il presente e il futuro. Credo che possa trovare la forma anche in 15-20 giorni, poi il ritmo partita lo si trova solo giocando".

I colpi più importanti quali sono stati?

"Mandzukic è stato un gran colpo del Milan. In campo si fa sentore e ovunque ha sempre fatto ottime cose. E' stato l'acquisto più logico di questo mercato"