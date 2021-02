esclusiva Onofri: "Genoa, con Zio Balla sono cresciuti tutti. E ha fatto un mezzo miracolo"

Claudio Onofri, grande ex rossoblù ha raccontato le sue sensazioni sulla formazione rossoblù che con Ballardini (da lui chiamato simpaticamente 'Zio Balla') è stata letteralmente rigenerata. "Ha saputo dare grande serenità all'ambiente - ha detto a Tuttomercatoweb.com - è un idolo a Genova. Zio Balla è alla sua quarta avventura rossoblù e sta dando organizzazione di gioco, un modo di pensare calcio propositivo e aggressivo. Ora si vede la voglia di essere protagonisti dall'inizio alla fine. E ha valorizzato una rosa che veniva definita scarsa. Tutti stanno crescendo a dismisura. Zio Balla sta facendo un mezzo miracolo".

Cosa non ha funzionato con Maran?

"Mi aspettavo di più anche se va riconosciuto che l'inizio è stato difficoltoso per il covid e per i tanti giocatori che non hanno potuto allenarsi al meglio. Mi aspettavo da Maran qualcosa di diverso nella comunicazione, che è stata troppo blanda nel pre e post partite. L'unica soluzione alla fine era proprio quella di richiamare Ballardini".

Obiettivo ora salvezza tranquilla?

"In questo campionato atipico non c'è nulla di definitivo. Ora ci sono partite delicate come quelle col Torino, il Verona e l'Inter. Credo che il Balla già subito dopo la vittoria col Napoli avrà riunito tutti per ricordare che non c'è da abbassare la guardia"