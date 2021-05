esclusiva Paganin: "Addio Conte sarebbe perdita grave. Al suo posto ideale Fonseca"

Antonio Paganin è molto chiaro ed interessante nella sua analisi sull'Inter. E dice a Tuttomercatoweb.com: "Se ci fosse l'addio con Conte sarebbe un problema. Non scopro niente dicendo che verrebbe a mancare l'anello forte della catena di programmazione dei nerazzurri: è stato l'ago della bilancia che ha fatto pendere dalla parte dell'Inter la vittoria dello scudetto, per testardaggine e per il suo modo di costruire squadra. Può risultare antipatico ma nessuno può dire che non sia bravo. Sarebbe una grandissima perdita".

Chi vedrebbe al suo posto?

"Fonseca, visto che Gattuso si è già sistemato. Ha un modo differente di interpretare il calcio ma è un allenatore che dà organizzazione. Allegri pare indirizzato verso Torino e allora punterei sul portoghese che è bravo. Rispetto a Conte è diverso come approccio ma a Roma finchè non è scoppiato il giocattolo ha fatto ottime cose".

E Mihajlovic?

"Non si discutono la bravura e le qualità morali ma credo che ci siano allenatori bravi a gestire realtà intermedie e altri che fanno più fatica a gestire squadre diverse. Fonseca sa essere aziendalista e sa far giocar bene le sue squadre e sa pure valorizzare i giocatori".