esclusiva Palmieri: "I giovani vanno presi e allevati. Ora al Sassuolo c'è un capitale importante"

Il Sassuolo è una delle migliori risposte alla Superlega. I tanti giovani lanciati in prima squadra e un capitano, Raspadori, figlio del vivaio. Si può far calcio togliendosi soddisfazioni (come ieri battendo il Milan a San Siro) anche avendo un'attenzione profonda verso la crescita dei propri ragazzi. "Sulla Superlega la penso esattamente come il nostro ad Carnevali e De Zerbi. Nel calcio bisogna sognare, senza inventarsi qualcosa di strano dall'oggi al domani", dice a Tuttomercatoweb.com Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo. "Sono stati sbagliati anche i modi e i tempi. Devo dire che ieri sera mi sono piaciute molto le parole di Maldini, è stato un campione ed è un grande uomo. Quando si vuol proporre una novità, bisogna coinvolgere tutti e in più serve rispetto per tutti, questo è molto importante. A proposito di sogni, io a 17 anni giocavo in Promozione e a 30 in A. Devi poter poter coltivare il sogno. Tenendo sempre presenti anche la passione e i sentimenti dei tifosi".

Oggi come si fa ad avere un buon settore giovanile?

"I giovani bisogna prenderli e farli crescere. Non si scoprono, ma si crescono e si allevano. Qui al Sassuolo abbiamo il nostro ad Carnevali con cui ho un rapporto di stima- se sono qui è anche perchè con lui c'è un bel legame - e lui ci ha dato un indirizzo preciso e significativo: prendere i giovani, valorizzarli e stare attenti al bilancio. Il Sassuolo è una società forte con una proprietà forte ma non può spendere e spandere. La prima squadra dal canto suo ha dimostrato di poter lasciare un segno nel panorama nazionale e anche con i giovani stiamo portando avanti un lavoro importantissimo. Qualcuno magari a volte fa finta di niente ma le gratificazioni ogni tanto fanno piacere"

Lei comunque anni fa poteva diventare ds del Parma...

"Ho avuto l'occasione anni fa e sono grato a coloro che mi hanno chiamato. Mi aveva cercato anche un'altra società di A per fare il collaboratore della prima squadra ma avevo un contratto e ho, come dicevo prima, un bel rapporto con Carnevali. Ci siamo parlati e sono andato avanti col Sassuolo, tra l'altro collaboro anche con il ds Rossi. Per ora, ripeto, si stanno facendo le cose in modo egregio. Tornando a chi sostiene che i giovani vanno scoperti dico no, sono cavolate: i ragazzi vanno presi e fatti crescere, a loro va data la possibilità di esprimersi internamente o esternamente. Adesso ci sono oltre a Raspadori anche Oddei e Turati in prima squadra ma in giro ci sono anche altri giocatori figli della nostra Primavera, come Erlich ora allo Spezia. Un mio rammarico è Mota Carvalho che non abbiamo fatto nostro (pure lui era nella Primavera del Sassuolo, ndr). Scamacca è stata un'acquisizione importante, Frattesi idem. Sappiamo che abbiamo un capitale importante".

Il segreto del settore giovanile dunque qual è?

"Voglia e passione. E avere una società che ti supporta. Noi abbiamo una gran proprietà, siamo cresciuti, abbiamo anche un ottimo centro sportivo che due anni fa ci mancava. Non abbiamo un gran 'territorio' a Sassuolo, non abbiamo cioè squadre della città che ci possano fornire ragazzi. Senza dimenticare che poi nella regione ci sono altri club come Bologna, Reggiana, Parma, Spal e Modena... Dobbiamo attingere fuori, farli crescere e cercare di portarli in pianta stabile in prima squadra".

Nel calcio giovanile il successo è determinato dai ragazzi portati in prima squadra?

"Allora: il settore giovanile scolastico finisce con l'under18. Per quanto riguarda la Primavera 6-7 anni fa si era messa in moto la macchina per strutturare un campionato più competitivo ed in effetti la crescita c'è stata, il livello si è alzato molto. Non avendo le seconde squadre, a parte la Juve, il campionato Primavera è competitivo e i ragazzi assaporano il valore delle vittorie e delle sconfitte. Anche questo è utile sotto il profilo formativo. Tanti ragazzi, cioè, devono essere pronti a capire l'importanza del risultato. Le cavolate dunque se le porta via il vento perchè poi tutti si vuol vincere, perdere dà fastidio. E' chiaro che il nostro compito è formare giovani e fino ad una certa età è opportuno privilegiare questo aspetto, però poi si vuol vincere".

Il Sassuolo è pronto a 'sfornare' altri giocatori?

"Ho parlato domenica dopo la partita della Primavera e ho detto che anche quest'anno abbiamo 4-5 elementi che possono fare il calcio dei professionisti. Poi dipende da tanti fattori, anche da coloro a cui li mettiamo in mano. A 19 anni io ad esempio ero considerato di un certo livello, poi a 22 mi misero a fare il terzino poi a 25 anni ho ripreso per fortuna il mio percorso. In quel periodo ci sono state pure persone che non voglio neanche ricordare. Servono insomma anche le figure giuste per aiutare a crescere i giovani. Al Sassuolo abbiamo poi vari 2000 che sono in C a giocare e vanno alla grande anche se qualcuno ha qualcosa in più".

E Raspadori se lo aspettava così forte?

"E' sempre stato forte, è nato qui in questa società e lo abbiamo aiutato a crescere. A differenza di altri, ha sempre avuto una mentalità diversa, è un ragazzo con grandi qualità e ha la testa che fa la differenza. Non ce ne erano tanti a 15 anni con quella mentalità: ne ho visto un altro solo come lui, che ora è Carpi, Ghion. Erano all'epoca già due ometti. Raspadori è nato per giocare a calcio, ha tutto: destro, sinistro, difende palla. Si è adattato a fare anche l'esterno ma davanti fa girare la squadra e ripeto ha personalità".

Il fatto che sia capitano è un motivo d'orgoglio per il settore giovanile.

"Sì, come la presenza in prima squadra di Turati, Oddei un 2002 che ha fatto 5 presenze e un paio di assist, senza dimenticare che altri hanno esordito l'anno scorso. Giacomo ha qualcosa di differente rispetto ad altri"

Parlando di lei quali sono i suoi sogni?

"Tra un po' farò 54 anni. Ho giocato in serie A e qualcuno mi ha rimproverato perchè potevo far di più ma intanto ci sono riuscito; da dirigente mi sono tolto soddisfazioni anche se questo lavoro è particolare, hai meno visibilità ma ti stanchi di più perchè fai 5 volte il lavoro di altri. Quel che ho fatto me lo sono guadagnato, conquistato. E nessuno mi ha regalato nulla nè da calciatore nè da dirigente. Penso peraltro di aver fatto una bella gavetta in quindici anni: iniziai al Parma con Berta e Zamagna al Parma, li aiutavo anche nel mercato...Ora comunque parliamo di tutti di settore giovanile ma sanno che chi si allena fa grandi sacrifici? Sanno dei pullmini che si muovono per andare a prendere i giocatori e portarli al campo e non solo? Bisogna conoscere le problematiche, ci si confronti con chi è davvero in prima linea. Tornando a me, faccio parte di una gran società: al momento giusto parlerò con l'amministratore delegato. Ci devono essere le condizioni per migliorarsi sempre, ci si parlerà e ci si confronterà. Il giorno che non avrò più queste ambizioni dovrò smettere, come ho fatto quando ero calciatore. Qui, in questi anni, abbiamo portato avanti un bel lavoro, dall' aspetto organizzativo ai giovani formati. Anch'io voglio che si possa continuare a migliorare, sia personalmente che globalmente".