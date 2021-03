esclusiva Pasqualin: “Juve, fallimento europeo. Da Agnelli idea ingiusta e irrealizzabile”

“La prestazione della Juve è stata negativa, si tratta dell’ennesimo fallimento in campo europeo”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Claudio Pasqualin sulla debacle della Juventus in Champions League contro il Porto.

Ronaldo è parso quasi inesistente.

“È stato il peggiore in campo. E il fallimento europeo diventa quindi il fallimento dell’operazione Ronaldo la cui posizione credo possa essere messa in discussione per il futuro”.

E Pirlo?

“La scarsa esperienza è un limite ma ha tante qualità. Non me la sento di buttargli la croce addosso. Se Ronaldo non gira e se consideri che il centrocampo non è il massimo, non c’è allenatore che tenga. Forse Pirlo avrebbe dovuto aumentare la densità. L’organico non era da Champions fino in fondo”.

Vietare il mercato tra club che fanno la Champions, la nuova idea di Agnelli. Come la vede?

“Un’idea ingiusta e irrealizzabile. Non è così che si contendono i costi. Questa ipotesi ha tante controindicazioni. Pensiamo all’Atalanta che non potrebbe vendere i calciatori emergenti a Inter, PSG o, appunto, alla Juve. E poi ad esempio Neymar chi lo comprerebbe? Rimarrebbe recluso a vita a Parigi. Fa specie che dalla Juve arrivi un’idea del genere”.