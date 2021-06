esclusiva Pellegatti: “Milan, Giroud è il terminale ideale per gli schemi di Pioli”

La redazione di TMW ha contattato il giornalista Carlo Pellegatti per commentare il possibile arrivo di Olivier Giroud al Milan, operazione che si potrà sbloccare solamente se il giocatore dovesse liberarsi a zero dal Chelsea. Tra il Milan e l’entourage del francese c’è già un’intesa di massima, serve però che Giroud si liberi gratuitamente dopo il rinnovo unilaterale esercitato recentemente dai Blues. Ma quali sono i benefici per i rossoneri di questa operazione. Ecco la risposta di Carlo Pellegatti: "Sono tante le ragioni per cui debba essere considerato un acquisto importante. A livello tecnico è un giocatore dal fiuto del goal, bravo in area, realizza tanti goal, pesanti e decisivi che valgono doppio. A livello tattico è un giocatore che fa salire la squadra, aiuta i compagni ad inserirsi sia essi centrocampisti o esterni: è il terminale ideale per gli schemi di Pioli. A livello di personalità: è carismatico, ha giocato nel campionato inglese, sa vincere, ha vinto la Coppa del Mondo e la Champions. E poi a livello economico: il Milan non esborsa nulla a livello d'acquisto, con un importante ingaggio, ma i rossoneri là davanti hanno già Ibrahimovic. Serviva un co-titolare e Giroud mi sembra proprio la figura ideale".