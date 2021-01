esclusiva Piras: "Cagliari, persi in tre gare 5 punti da sciocchi. Giusto tenere DiFra"

Il Cagliari non può più sbagliare. Domani in Coppa Italia affronterà l'Atalanta ma adesso è solo e soltanto il campionato a preoccupare. Gigi Piras, autentico simbolo dei rossoblù, è chiaro: "Penso che manchino 5 punti persi da.. fessi: 2 con l'Udinese, 2 con lo Spezia e 1 a Firenze", osserva a TMW.

Come mai quersta situazione?

"Un po' per le assenze dei giocatori-chiave come Godin, Nandez e Rog che erano quelli che dovevano dare con Joao Pedro e Simeone l'ossatura della squadra con Cragno. C'è stata disavventura del Covid ma questo vale per tutti. Quando poi perdi e non fai punti, sopraggiunge l'ansia: è successo anche quando giocavo io, in certi periodi. E giocare con l'ansia è una cosa grave. Rischi di entrare in campo contratto e quando puoi vincere, pareggi, e quando devi pareggiare, perdi. E ora sei costretto a giocare per vincere per forza..."

Joao Pedro è un rigorista?

Finora aveva segnato dal dischetto, incolparlo non va bene, può capitare, fa parte del calcio. La sua prestazione non è stata all'altezza, è stato sotto tono. Della partita con la Fiorentina io salvavo tre giocatori: Cragno, Nainggolan e Sottil. Quest'ultimo si è distinto per l'impegno, ha puntato uomo, si è dato da fare, la volontà non è mancata"

Di Francesco è ancora il tecnico giusto?

"Si è voluto iniziare un progetto con giovani come Walukiewicz e Zappa: interromperlo a metà non avrebbe senso, butteresti via tutto. Bisogna andare avanti con lui, aveva in testa un altro modulo e poi ha cambiato intelligentemente, non è stato ottuso. Ora deve star tranquillo e non andare in confusine mentale, ha esperienza".

Da chi si aspetta di più?

"In campo tutti devono dare di più, è mancato lo zoccolo duro che c'era ai tempi di Conti e Agostini o ai miei tempi con me, Quagliozzi, Bellini. Mancano giocatori che insegnino che il Cagliari è la squadra di una regione e si chiede che si dia tutto per questa maglia".