esclusiva Pruzzo: "Roma, Spinazzola è un Frecciarossa. Al suo posto serve almeno un Intercity"

Le prime parole di Mou da tecnico della Roma commentate da Roberto Pruzzo, il Bomber. "Il lavoro è tanto - dice a Tuttomercatoweb.com - e sarà duro. Giusti i ringraziamenti alla piazza, c'è un' attesa spasmodica ma deve restare senza eccessi. Poi ci sarà il campo che non mente. Si parte col vantaggio che Mou è un gran personaggio e arriva al momento giusto".

Mourinho ha detto che serve un terzino...

"Con Spinazzola la Roma aveva un Frecciarossa, ora spero che possa esser trovato almeno un Intercity... E' chiaro che non puoi pescare uno come lui, è il miglior terzino degli Europei; in una formazione ideale dei campionati lui ci sta alla grande come titolare".

Sensazioni su Dzeko?

"Il mercato è in evoluzione, ogni frase va rimandata. Agli Europei o alla Coppa America, comunque vedo sempre i soliti calciatori, non ci sono grandi novità. E gli Europei hanno mostrato le difficoltà di tutte le squadre in attacco".

Italia-Inghilterra invece come la vede?

"Gli inglesi se la sono apparecchiata bene... Hanno giocato sempre a Londra, a parte una trasferta a Roma. E hanno trovato squadre avversarie di livello medio. Ieri sono andati avanti per un rigore che non c'era. Bisogna giocare bene e essere superiori..."