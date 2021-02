esclusiva Rastelli: "Napoli, Gattuso ha usato intelligenza. C'è la chance di andare in finale"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Massimo Rastelli con cui abbiamo parlato del momento del Napoli. Da ex partenopeo ha detto. "Parlando della gara di ieri credo che Gattuso abbia fatto di necessità virtù guardando anche ai giocatori più freschi e, in base alle loro caratteristiche, ha cucito il vestito del Napoli mettendosi a specchio con l'Atalanta. Si gioca in 180 minuti e ha pensato di tener botta, non prender gol e magari se arrivava una giocata provarla anche a vincere. Credo che Gattuso abbia usato intelligenza al di là del fatto che il tifoso vorrebbe sempre un gioco offensivo. Nel ritorno ci sono le chance per arrivare in finale. Napoli è una piazza esigente, ha visto il miglior giocatore del mondo e vorrebbe veder giocare sempre bene però i tifosi sanno che non sempre è possibile e sono comunque sempre attaccati al Napoli. Ora ci sarà un mese di febbraio molto intenso e sarà fondamentale la gestione del gruppo. Credo che si ragionerà partita per partita: ora in campionato c'è un Genoa ritrovato, è una delle formazioni più difficili da affrontare, peraltro senza aver potuto preparare la gara al meglio".

