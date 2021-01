ESCLUSIVA TMW - S. Lucci: "Roma, la società decida il da farsi. Per una squadra forte serve club forte"

esclusiva S. Lucci: "Roma, la società decida il da farsi. Per una squadra forte serve club forte"

Settimio Lucci, ex difensore della Roma, prova ad inquadrare i problemi giallorossi, alla vigilia della delicata sfida con lo Spezia: "La situazione - dice a Tuttomercatoweb.com - è figlia di una confusione che c'è in società dopo il cambio di proprietà. Adesso i Friedkin dovranno fare delle scelte: ora non funziona niente, l'errore è stato incredibile per un club professionistico. La proprietà ora deve dare una linea precisa".

E di Fonseca che idea si è fatto?

"A livello di gestione sta facendo bene, la Roma è terza in classifica e lotta per la Champions. Ha perso con le più forti e ha vinto con le medie e medio-basse. Sta facendo il suo campionato, senza dimenticare che ci sono state anche difficoltà legate al covid e agli infortuni".

Se la situazione dovesse precipitare però si fanno nomi di allenatori anche di grido. Verrebbero ora alla Roma secondo lei?

"Si parla di Allegri, Sarri, Spalletti. Il discorso dipende da quel che vuol fare la società. La squadra forte arriva da una società forte, chiara e con una linea precisa. Gli allenatori dipendono dai giocatori. Per ora è stato ingaggiato un ds straniero che non conosce bene la situazione e deve capire certo meccanismi e nel frattempo passa del tempo. Ma il calcio moderno è questo ed è giusto che chi mette i soldi decida".

Domani altra gara complicata con lo Spezia...

"Ogni partita fa storia a sè, lo Spezia quest'anno ha sorpreso varie squadre e ha fatto ottime partite ma la Roma in Coppa comunque ha sbagliato anche gol a parta vuota. E' una gara difficile ma la Roma ha i giocatori per vincere. Certo, l'ambiente ti mette pressione ma i calciatori devono avere la forza per superare questo momento".