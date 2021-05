esclusiva Stella Bruno: "Arrivabene gran manager. Per la Juve è proprio quel che serve"

"E' un grande grande manager". Stella Bruno, giornalista Rai grande esperta di automobilismo commenta con favore la forte ipotesi di Arrivabene (ex team principal della Ferrari) che diventerebbe nuovo ad della Juventus. "Credo - dice a Tuttomercatoweb.com - che sia l'uomo adatto per i bianconeri. E' una persona che ha autorità e sa gestire il gruppo, anche col polso duro".

Sa come muoversi insomma anche nei momenti delicati...

"Sa cosa significa spirito di squadra: è un concetto che ha imparato in Formula Uno nel corso degli anni e sa far andare spedito il gruppo anche perchè non lascia correre sui singoli problemi, è una persona che affronta le situazioni complicate, le vuol risolvere".

Il passaggio dall'automobilismo al calcio come sarà?

"Quando è entrato alla Ferrari non era un tecnico di automobilismo. Arrivabene nasce come manager della Marlboro, curava la parte dell'hospitality e fu proprio in questa versione che conobbe l'attuale presidente bianconero Andrea che in quel periodo stava facendo un po' di gavetta, come era nelle usanze della famiglia Agnelli con i propri figli. Ripeto, è ciò che serve alla Juve, da parte mia pollice alzato verso la sua nomina ad amministratore delegato della Juve".