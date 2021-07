esclusiva Tancredi: "Donnarumma il top. Roma, Rui Patricio affidabile"

vedi letture

Anche Franco Tancredi applaude Roberto Mancini. L'ex portiere della Roma e della Nazionale non ha dubbi: "E' stato l'artefice principale di questa impresa -dice a Tuttomercatoweb.com - ha preso la Nazionale in crisi e ha fatto un lavoro eccezionale, ha convinto tutti con un gioco propositivo spumeggiante, senza isterismi o piagnistei. Complimenti sinceri a Roberto. Poi naturalmente vanno elogiati tutti i giocatori e anche coloro vicino alla squadra, Vialli e tutti gli altri. Gente che sa di calcio".

Donnaruma che effetto le ha fatto?

"Ha compiuto un bel salto in avanti, gli mancava solo la possibilità di mettersi definitivamente in mostra. Gli serviva qualche piccola correzione a livello tecnico, ma ora il balzo in avanti c'è stato. E' sempre rimasto tranquillo, calmo, mi è piaciuto anche sulle palle alte. Ha dimostrato di avere grande personalità, quella che serve ad un gran portiere di una grande nazionale come la nostra".

E adesso è il migliore?

"Per quel che si è visto all'Europeo per me è il migliore di gran lunga".

Parlando della Roma, come valuta Rui Patricio?

"E' un portiere che nell'ultimo anno al Wolwerhampton ha fatto cose buone e anche in Nazionale ha fornito belle prestazioni. Mou lo conosce bene, così come Tiago Pinto: è un portiere di affidabilità, che è quel che c'è bisogno nella Roma. Certo, ci si dovrà preparare anche per un dopo Rui Patricio con un progetto a lunga scadenza. Per ora c'è una situazione di sicurezza con un portiere esperto e di livello internazionale. Poi ci vorrà un portiere più giovane, sono per gli italiani per la scuola, la tecnica e l'interpretazione del ruolo ma è una mia opinione personale. Mou lo ha indicato, lo conosce bene e sa cosa Rui Patricio può dare".

La miglior qualità di Rui Patricio?

"E' molto molto reattivo tra i pali. Ripeto, l'ho visto affidabile ".