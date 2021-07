ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Mancini abile come mio padre. Ma lui per molti guidava solo il bus"

esclusiva Valcareggi: "Mancini abile come mio padre. Ma lui per molti guidava solo il bus"

Furio Valcareggi ha parlato della Nazionale e della possibilità di bissare il successo dell'Italia del '68 agli Europei (quella guidata da suo padre Ferruccio). "La sqaudra è molto forte e può farcela. Ha qualità e cattiveria. Credo che la finale sarà tra Italia e Inghilterra. Nel '68 il mio babbo fece un capolavoro ma di lui non si parla mai. Sembra l'autista del pullman, anzi forse si parla più dell'autista che di lui... Pensate che lui conquistata la coppa andò subito negli spogliatoi perchè il suo compito era finito. Mancini assomiglia al mio babbo perchè è moderato, non si arrabbia e col suo staff incoraggia i calciatori dicendo le cose giuste".

Valcareggi: "Mancini come mio padre. Che però per molti guidava solo il bus" © video di Lorenzo Marucci