esclusiva Vierchowod: "Juve, mezza papera di Szczesny. D'accordo su cambio generazionale"

Pietro Vierchowod ha le idee molto chiare nell'analizzare l'eliminazione della Juve dalla Champions. "Il Porto è una buona formazione però peccato anche perché con la squadra in superiorità numerica si poteva fare di più", dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "Non sono d'accordo però con chi critica CR7 perché si è girato in barriera. E' vero che lo ha fatto ma il tiro era lento, tutt'altro che irresistibile. Il portiere era in ritardo, si è addormentato".

Tra gli ex portieri c'è chi ha detto che però tutto si poteva aspettare Szczesny tranne che la palla passasse sotto la barriera...

"Per me è una mezza papera perché giustamente stava in mezzo alla porta ma poi su quel tiro lento si è buttato in leggero ritardo. E il portiere è lì per parare".

L'andamento della partita come le è sembrato?

"E' stato regalato il primo tempo, l'atteggiamento che c'è stato nel secondo serviva subito. Poi il Porto si è messo anche con una linea a sei ed era dura passare".

Tornando a CR7 è ancora opportuno puntare su di lui per il futuro?

"Ieri ci si aspettava di più da tutta la squadra. La Juve è andata poco sugli esterni, doveva sfruttare molto di più le fasce. I cross sono arrivati spesso dalla trequarti ed era così abbastanza semplice per i difensori respingere. Ripeto, è stato sbagliato soprattutto il primo tempo. Quanto al futuro di CR7 non so quali saranno i programmi ma adesso sta mancando anche Dybala che è un gran giocatore. Prima dell'arrivo di Ronaldo era uno dei migliori nella Juve poi non so se ha sofferto il portoghese. Ma sull'argentino punterei".

E da Pirlo cosa si aspettava?

"Aspetterei a dare giudizi. Allenare una grande squadra non è facile e devo anche dire che sono d'accordo con chi sostiene, come mi pare abbia fatto pure Chiellini, che questa squadra abbia bisogno di un cambio generazionale anche perché diventa difficile restare sempre su certi livelli".

A livello difensivo come le sembra la Juve?

"La difesa mi pare buona semmai è il centrocampo che a volte, rispetto agli anni scorsi, non fa filtro".