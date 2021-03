Europa League, il Tottenham perde e va ai supplementari a Zagabria. Arsenal ko ma ai quarti

vedi letture

Clamoroso a Zagabria: nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con 4 gare giocate alle 18:55, finiscono 2-0 i tempi regolamentari tra Dinamo e Tottenham: serviranno i supplementari dopo lo stesso risultato a Londra dell'andata. Dopo la vittoria dell'andata, passa anche a Kiev la Roma per 2-1 in casa dello Shakhtar Donetsk. Ko per l'Arsenal, 1-0 in casa contro l'Olympiacos ma i Gunners passano grazie al 3-1 dell'andata. Il Granada perde per 2-1 ma passa in virtù del 2-0 dell'andata contro il Molde.

Arsenal-Olympiacos 0-1 (51' El Arabi)

Dinamo Zagabria-Tottenham 2-0 (61', 83' Orsic) *

Molde-Granada 2-1 (29' (a) Vallejo, 72' Soldado, 90' (r) Helstad)

Shakhtar-Roma 1-2 (48', 72' Mayoral, 59' Moraes)

* gara ai supplementari