Europa League, tutti i risultati di oggi: l'Arsenal passeggia, avanti anche United e Villarreal

La Roma ce la fa e troverà di fronte, come da previsioni, il Manchester United. I Red Devils battono infatti il Granda 1-0 col gol in apertura di Cavani. Nessuna sorpresa anche nelle altre due gare di oggi: l’Arsenal, trascinato da Lacazette, passeggia sullo Slavia Praga. I Gunners fronteggeranno il Villarreal, vittorioso in casa sulla Dinamo Zagabria. In basso tutti i risultati dei quarti di finale di Europa League disputati questa sera. In grassetto le squadre qualificate in semifinale.

Manchester United-Granada 2-0 (all’andata 2-0)

(6’ Cavani, 90'+1 aut. Vallejo)

Roma-Ajax 1-1 (all’andata 2-1) (72’ Dzeko; 49’ Brobbey)

Slavia Praga-Arsenal 0-4 (all’andata 1-1)

(18’ Pepé, 21’ e 77’ Lacazette, 24’ Saka)

Villarreal-Dinamo Zagabria 2-1 (all’andata 1-0)

(36’ Alcacer, 43’ Moreno; 74’ Orsic)